Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Raub auf Ehepaar in Bad Ems - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am gestrigen Samstag, 20.01.24, meldete ein Anwohner aus Bad Ems der Polizei gegen 22.30 Uhr Hilferufe aus seiner Nachbarschaft. Bei Eintreffen der Polizei am Tatort wurde ein älteres Ehepaar angetroffen, die schilderten, dass zuvor drei männliche und maskierte Täter in die Wohnung eingedrungen seien. Während es der Frau gelang, durch Hilferufe einen Nachbarn auf den Überfall aufmerksam zu machen, geriet ihr 78-jähriger Mann in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem der Täter und wurde hierbei leicht am Bein verletzt. Die Täter entkamen daraufhin mit der Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt durch die Tat einen Schock. Ob ein Zusammenhang zu dem Raubüberfall in Dausenau am 08. Januar besteht, wird Gegenstand der Ermittlungen sein, die durch die Kriminalpolizei übernommen wurden.

Zeugenhinweise bezüglich verächtiger Wahrnehmungen nimmt heute die Kriminalwache in Koblenz unter der Rufnummer 0261- 92156-390 entgegen, ab morgen werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Montabaur ( 02602-9226-0 ) übernommen.

