Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Delmenhorst vom 03.10.2024

Delmenhorst (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit ++

Am Mittwochabend, den 02.10.2024, kam es gegen 20:45 Uhr zwischen drei zum Teil erheblich alkoholisierten Männern zu einem Streitgespräch auf dem Gelände eines Lebensmittel-Discounters am Hasporter Damm. Ihr Streit eskalierte derart, dass ein 44-Jähriger und ein 49-Jähriger gemeinschaftlich auf einen 54-Jährigen einschlugen. Noch vor dem Eintreffen der durch Zeugen hinzugerufenen Polizeikräfte flüchteten die zwei Täter. Sie konnten jedoch im Zuge anschließender Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte festgestellt werden. Das 54-jährige Opfer wurde durch die Schläge leicht verletzt und durch den Rettungsdienst der weiteren Behandlung in einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Gegen die nunmehr beschuldigten 44- und 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet sowie entsprechende strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt. Weitere Personen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

++ Handtaschendiebstahl auf dem Parkplatz eines Gartencenters ++

Am Mittwoch, den 02.10.2024, im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 12:55 Uhr, wurde eine 89-jährige Delmenhorsterin auf dem Parkplatz eines Gartencenters im Niedersachsendamm Geschädigte eines Diebstahlsdelikts. Als die Frau nach erledigtem Einkauf die erworbenen Waren in den Kofferraum ihres Pkw legte, nutzte eine bislang unbekannte Person einen Moment der Unachtsamkeit der 89-Jährigen aus und entwendete deren Handtasche samt Geldbörse. Als der Diebstahl bemerkt und die Handtasche im Anschluss im Nahbereich aufgefunden werden konnte, stellte die Geschädigte das Fehlen eines dreistelligen Bargeldbetrages fest. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

++ Mehrere Verkehrsdelikte durch Kontrolle aufgedeckt ++

Am frühen Mittwochabend, den 02.10.2024, gegen 17:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes im Ginsterweg einen Pkw, der zuvor von einem 38-Jährigen Delmenhorster geführt wurde. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren an dem Fahrzeug nicht zugehörige und zuvor entwendete Kennzeichen angebracht. Es befanden sich außerdem weitere entwendete Kennzeichen im Inneren des Pkw. Darüber hinaus bestand für den genutzten Pkw keine Haftpflichtversicherung. Gegen den nunmehr Beschuldigten 38-Jährigen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, zudem wurden die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

++ Berauschter Fahrzeugführer durch Polizei kontrolliert ++

Am Mittwoch, den 02.10.2024, gegen 17:00 Uhr, wurde der 48-jährige Fahrzeugführer eines Ford Fiesta in der Bismarckstraße durch Polizeibeamte einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese stellten bei dem 48-jährigen Delmenhorster Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein durchgeführter Urintest erhärtete den Verdacht einer Beeinflussung durch THC. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell