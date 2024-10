Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham vom 03.10.2024

++ Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ++

Jade - Am 02.10.2024, gegen 20:20 Uhr, befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Bockhorn in Begleitung eines 21-jährigen Beifahrers aus Köln die Tiergartenstraße in Fahrtrichtung Vareler Straße. An der Ampelkreuzung beabsichtigte sie nach links in die Raiffeisenstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie die 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Varel, welche aus Richtung Vareler Straße entgegenkam und geradeaus die Kreuzung passieren wollte. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge.

Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Beide Fahrzeugführerinnen sowie der Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

