POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw durch Gegenstand auf der Autobahn 1 in Stuhr beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer wurde am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 14:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt. Der 28-jährige Braker war auf dem Radweg in der Breite Straße unterwegs. In Gegenrichtung befuhr eine 54-Jährige aus Brake mit einem VW die Fahrbahn der Breite Straße. Beim Linksabbiegen auf ein Grundstück übersah sie den ...

