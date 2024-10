Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst hat am Mittwoch, 02. Oktober 2024, gegen 06:00 Uhr, eine junge Frau leichte Verletzungen erlitten.

Die 19-Jährige aus dem Kreis Diepholz befuhr mit einem Kleinwagen die Cramerstraße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Breslauer Straße bog sie nach links ab und missachtete dabei den Vorrang eines 27-Jährigen aus Delmenhorst, der in Gegenrichtung mit einem VW auf der Cramerstraße unterwegs war. Er kam nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den geparkten Kleiwagen einer 31-jährigen Delmenhorsterin.

Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde am Unfallort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Ihr Kleinwagen und der VW des Delmenhorsters mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell