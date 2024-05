Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (23.05.2024) in eine Wohnung an der Straße Im Geiger eingebrochen, an der Reichenbachstraße blieb es beim Versuch. Die Einbrecher gelangten zwischen 06.00 Uhr und 16.45 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Reichenbachstraße und versuchten die Wohnungstür aufzubrechen, was misslang. In der Straße Im Geiger brachen die Unbekannten zwischen 06.45 Uhr und 16.00 Uhr ein Fenster auf, gelangten so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses und durchwühlten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

