Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Mann entblößt sich

Gießen (ots)

Bereits am 15.8. kam es zu einem Vorfall in der Ostanlage, im Rahmen dessen sich ein bisher unbekannter Mann gegenüber einer Frau entblößte. Die 33-Jährige überquerte vom Gericht/JVA kommend eine Fußgängerampel und ging nach links in die Grünanlage, als ihr ein Mann auffiel, der ihr folgte. Kurz danach sah die Frau den Mann erneut in einem Gebüsch. Er zeigte seinen Penis und masturbierte augenscheinlich. Er sprach sie dabei zudem an. Die Frau lief weg. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Das Opfer beschreibt den Mann als hellhäutig, ca. 25-40 Jahre alt und mit sportlich/schlanker Figur. Er hatte dunkelblondes oder hellbraunes Haar, welches am Nacken länger war. Zur Tatzeit trug er eine Kappe, ein Hemd mit fleckigem Druck in beige/rosa/lila mit längeren, weit ausgeschnittenen Ärmeln.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell