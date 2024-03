Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall - PM 2

Heidelberg (ots)

Gegen 14:12 Uhr befuhr der 23-jährige Unfallverursacher mit seinem VW den Diebsweg in Fahrtrichtung Heidelberg-Pfaffengrund. Beim Abbiegevorgang an der Kreuzung Diebsweg/Baumschulenweg übersah der 23-jährige den entgegenkommende VW des 48-jährigen Geschädigten, wodurch die beiden Pkw frontal kollidierten. Der Pkw des Unfallverursachers kam letztlich im Grünstreifen zum Stehen. Der 48-jährige wurde durch das Unfallgeschehen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer wurden nicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 EUR.

