POL-GI: Pistole gezeigt - Festnahme + An Schultür gehebelt

Gießen: Pistole gezeigt - Festnahme

Ein Paar stieg gestern Abend in Gießen in ein Minicar. Der männliche Fahrgast zeigte, ohne damit zu drohen, dem Fahrer eine Pistole. Der Fahrer setzte die Fahrt fort, es gelang ihm, unauffällig die Polizei zu informieren. Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug gegen 23.45 Uhr in der Henriette-Fürth-Straße, brachten den Verdächtigen zu Boden und nahmen ihn fest. Es wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Durchsuchung fanden sie eine Softairwaffe. Darüber hinaus stellten sie bei dem Mann knapp 15 Gramm Kokain, zwei Methadonflaschen, drei Feinwagen, zwei Crackpfeifen, vier Schreckschusspatronen sowie ein Taschenmesser sicher. Ferner war er im Besitz von Schmuck und Akkuwerkzeugen, dessen rechtmäßigen Besitz er nicht glaubhaft nachweisen konnte. Auch diese mutmaßlich zuvor gestohlenen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Ein Datenabgleich ergab zudem, dass, unabhängig vom vorliegenden Fall, gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den iranischen Staatsangehörigen daher in eine Justizvollzugsanstalt.

Gießen: An Schultür gehebelt

Keinen Erfolg hatte ein Unbekannter bei seinem Einbruchsversuch in eine Schule in der Carl-Franz-Straße. Zwischen Mittwoch (16.10.), 18 Uhr und gestern, 8 Uhr, hebelte der Einbrecher an einer Eingangstür. Diese hielt dem Versuch jedoch stand, der Kriminelle flüchtete.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

