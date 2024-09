Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorroller gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es am Mittwoch (18.9.) auf einen Piaggio-Roller abgesehen. Um 8.15 Uhr war das Fahrzeug von seinem Besitzer in der Frankfurter Straße abgestellt worden. Bislang unbekannte Täter hatten sich dann bis 13 Uhr Zutritt zur Merck-Garage verschafft und den Roller entwendet. Sie flüchteten danach mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt war das Kennzeichen ERB-Z 33 angebracht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell