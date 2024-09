Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend (17.9), 18.00 Uhr und Mittwoch (18.9.), 7.00 Uhr in die Erich-Kästner-Schule im Wickopweg ein. Nachdem sie sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt in die Schule verschafft hatten, entwendeten sie unter anderem zwei Bluetooth-Boxen und Süßigkeiten. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen in ...

