Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Intensivtäter im Reisezug verhaftet

Stralsund, Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Mittwoch (29.05.2024) wurde ein mehrfach gesuchter Straftäter durch Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der 34-jährige russische Staatsangehörige war den Beamten am Nachmittag im Regionalexpress von Stralsund nach Rostock aufgefallen.

Die Überprüfung des Mannes ergab zunächst einen Haftbefehl, welchen die Staatsanwaltschaft Schwerin vor einer Woche erlassen hatte. Ursächlich hierfür war das Nichterscheinen zur Hauptverhandlung wegen eines Diebstahldeliktes. Zudem wurde der Mann, der bisher über dreißig Mal polizeilich in Erscheinung getreten war, von der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen eines weiteren laufenden Strafverfahrens gesucht.

In Ribnitz-Damgarten musste der Mann, der außerdem ein verbotenes Pfefferspray bei sich trug, mit den Bundespolizisten den Reisezug verlassen. Nach richterlicher Bestätigung am Amtsgericht Stralsund wurde der Intensivtäter am frühen Abend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell