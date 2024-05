Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Betrunkene Frauen in den Gleisen

Bergen auf Rügen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26.05.2024) torkelten drei junge Frauen nach einer Partynacht in den Gleisen am Bahnhof Teschenhagen und verursachten hierdurch einen Blaulichteinsatz der Bundespolizei. Zum Glück kamen keine Personen zu Schaden.

Gegen 5 Uhr wurde die Bundespolizei vom Polizeipräsidium Neubrandenburg darüber informiert, dass durch einen Zeugen mehrere Personen direkt auf den Gleisen der Bahntrecke Bergen - Stralsund gesehen wurden. Bundespolizisten eilten mit Sonder- und Wegerechten zum besagten Ereignisort.

Am Bahnhof Teschenhagen wurden drei junge Frauen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren in den Bahngleisen festgestellt. Die offensichtlich stark alkoholisierten Personen wurden aus dem Gefahrenbereich geleitet. Durchgeführte Atemalkoholmessungen vor Ort ergaben Werte zwischen 1,09 und 1,79 Promille.

Nach eigenen Angaben haben die drei Rüganerinnen die Nacht in einer nahegelegenen Party-Location verbracht. Was sie in den Gleisen wollten, blieb jedoch unklar.

Nach einer eingehenden Belehrung wurden die Frauen vor Ort entlassen und werden sich im Nachgang wegen den begangenen Ordnungswidrigkeiten verantworten müssen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und zu Beeinträchtigungen des Zugverkehrs ist es auch nicht gekommen.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Stralsund ausdrücklich darauf hin, dass der Aufenthalt im oder am Gleisbereich lebensgefährlich sein kann. Züge nähern sich mitunter fast lautlos und können oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Auch die enorme Sogwirkung eines vorbeifahrenden Zuges kann schon zu tödlichen Verletzungen führen.

