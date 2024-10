Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche + Graffiti gesprüht + Überurnen geklaut

Gießen (ots)

Heuchelheim: Einbruch

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Zwischen Samstag (19.10.), 17 Uhr und Montag, 15.30 Uhr drang ein Unbekannter über ein Fenster in das Haus ein, zuvor war er auf eine Mülltonne geklettert. Nachdem er das Fenster aufbrach, durchsuchte er die Wohnräume. Mit einer Schreibmaschine flüchtete der Einbrecher unbemerkt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruchsversuch in Bäckerei

In der Grünberger Straße 136 versuchte ein Einbrecher in eine Bäckerei einzudringen. Er schlug mit einem Stuhl gegen die Glasschiebetüren und beschädigte diese dabei nicht unerheblich. Eine weitere, verschlossene Tür dahinter blieb intakt, der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Ermittler fragen: Wer hat zwischen Montag (21.10.), 20.15 Uhr und Dienstag, 3.50 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Graffiti gesprüht

Farbschmierereien in Form von Schriftkürzel wurden an einer Wand sowie einer Tür der Staatsanwaltschaft Gießen in der Marburger Straße festgestellt. Diese wurden am Freitag (18.10.) zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr aufgesprüht.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum unbekannten Verursacher unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Überurnen geklaut

Vom Friedhof Wieseck klaute ein Unbekannter zehn leere Überurnen aus Kupfer. Diese befanden sich vorübergehend zwischengelagert nahe einem Mülleimer des Friedhofs in der Alten-Busecker-Straße. Der Diebstahl geschah zwischen Montag (21.10.), 15.45 Uhr und Dienstag, 8 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise, diese nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell