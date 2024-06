Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 49-jähriger Radfahrer hat sich am Freitagabend (21.06.2024) bei einem Verkehrsunfall in Weilimdorf schwere Verletzungen zugezogen. Der Radfahrer befuhr gegen 22.00 Uhr die Motorstraße und kollidierte dort aus bislang unbekannter Ursache mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Rettungskräfte kümmerten sich um den Radfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer mutmaßlich alkoholisiert war, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

