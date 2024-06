Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - zwei Schwerverletzte

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Schaden von über 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitag (21.06.2024) auf der Bundesstraße 295 in Fahrtrichtung Wolfbusch. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 06.40 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Weilimdorf, geriet mit seinem VW aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte gegen einen entgegenkommenden Peugeot eines 37 Jahre alten Mannes. Der 19-jährige Fahrer eines BMW, der vor dem Peugeot gefahren war, musste zuvor nach rechts in eine Wiese ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des VW und der Fahrer des Renault zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

