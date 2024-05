Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Rollerfahrern

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (09.05.2024), gegen 19:10 Uhr, war der 15-jährige Fahrer eines Motorrollers mit seinem 16-jährigen Sozius auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Erbachstraße nach links in diese abbiegen. Ein 16-Jähriger mit einem 15-jährigen Sozius war ebenfalls auf einem Roller, in gleicher Richtung hinter dem 15-Jährigen unterwegs. Der 16-Jährige bemerkte den Abbiegevorgang des Vorrausfahrenden zu spät und fuhr auf dessen Roller auf, wodurch alle vier Personen stürzten. Der 16-jährige Unfallverursacher wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell