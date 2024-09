LPI-G: Völlig neben der Spur

Gera (ots) - Am 27.09.2024 begaben sich die Beamten des Inspektionsdienstes Gera gegen 20:00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Gera, Liebschwitz. Auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür öffnete den Beamten eine männliche Person. Nach erfolgter Identitätsfeststellung konnten die Beamten bestätigten, dass es sich um die gesuchte Person handelte. Im Rahmen der Haftbefehlseröffnung konnte auf dem ...

mehr