POL-GI: Böller lösen größeren Polizeieinsatz aus + Audi geklaut + Unfallzeugen gesucht + Hakenkreuze und Beleidigungen gesprüht

Wettenberg: Böller lösen größeren Polizeieinsatz aus

Mehrere Anwohner riefen gestern gegen 21 Uhr den Notruf der Polizei an und berichteten von Schussgeräuschen im Bereich des Wißmarer Holzwegs. Aufgrund der zunächst unklaren Lage und der anzunehmenden Gefahr fuhren zahlreiche Einsatzkräfte der Gießener Polizei in den Ortsteil, in der Spitze wurden mehr als zehn Streifenwagen von Schutz- und Kriminalpolizei alarmiert. Darunter befanden sich auch sogenannte Notinterventionsteams und Hundeführer. Nach ersten Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass die verdächtigen Geräusche offenbar durch gezündete Böller entstanden waren. Reste der Böller fanden Beamte noch vor Ort. Bislang sind der Polizei weder Schäden noch Verletzte bekannt geworden. Wer die Böller zündete, ist bisher unklar.

Die Polizei fragt: Sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Personen geben, die die Böller zündeten?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Biebertal: Audi geklaut

Einen schwarzen Audi klauten Unbekannte in Fellingshausen. Zwischen gestern Abend, 19 Uhr und heute Morgen, 6.45 Uhr entwendeten die Diebe den schwarzen A 5 vom Hof eines Hauses in der Straße Dreispitz. Der Audi, an dem die Kennzeichen K-SH 628 angebracht sind, verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass die Kriminellen sich dies zunutze machten und zum Öffnen und Wegfahren des A 5 einen Funkwellenverlängerer einsetzten.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind in Tatortnähe Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Audis und der Kennzeichenschilder machen?

Haltern von Fahrzeugen mit sogenanntem Komfort-Schließsystem empfiehlt die Polizei, Autoschlüssel auch innerhalb des Hauses nicht in der Nähe des dazugehörigen Fahrzeugs aufzubewahren. Mit speziellen Schlüsselboxen kann man die Übertragung der Funksignale der Autoschlüssel effektiv unterbinden, was einen hohen Schutz vor Manipulationen bietet.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

A45/Pohlheim: Unfallzeugen gesucht

Zeugen nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen sucht die Autobahnpolizei Mittelhessen. Bei dem Unfall, der sich am 15.10. auf der Autobahn 45 ereignete, wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Gegen 23 Uhr verlor zwischen dem Gießener Südkreuz und dem Gambacher Kreuz ein in Richtung Aschaffenburg fahrender Daimler-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte in die Mittelleitplanke und kam unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. In der Folge streifte ein VW-Fahrer das stehende Fahrzeug, kurz danach stieß der Fahrer eines Fords mit dem Fahrzeug zusammen. Der 61-jährige Ford-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 28-jährige Mann am Steuer des Daimlers wurde schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige im Golf blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt soll in der Nähe ein Taxi mit Warnblinker auf dem Standstreifen gehalten haben. Es fuhr kurz darauf davon.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Die Ermittler bitten insbesondere auch den Taxifahrer, sowie mögliche Fahrgäste, sich als wichtige Zeugen bei der Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010 zu melden.

Gießen: Hakenkreuze und Beleidigungen gesprüht

Hauswände zweier Schulen besprühte ein Unbekannter mit mehreren Parolen sowie Hakenkreuzen. Die Schmierereien im Kropbacher Weg wurden zwischen 18.10. und 21.10. aufgebracht.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

