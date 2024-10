Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 33-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (15.10.2024) eine 33 Jahre alte Frau in einem Mehrfamilienhaus an der Mönchhaldenstraße sexuell bedrängt. Die Frau befand sich gegen 22.00 Uhr im Flur des Mehrfamilienhauses, als der Unbekannte sie von hinten packte und ihren Kopf nach hinten zog, um ihr einen Kuss auf den Mund zu geben. Als die Frau um Hilfe rief flüchtete der Mann Richtung Türlenstraße. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß und zirka 20 Jahre alt. Er hatte keinen Bart und helle Haare. Er trug eine graue Jogginghose und hatte eine dunkle Sporttasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

