POL-GI: Aufmerksamer Nachbar + Krankenhauspersonal und Polizisten attackiert

Gießen: Aufmerksamer Nachbar

Glück im Unglück hatte eine Seniorin gestern Abend in Wieseck. Gegen 20.25 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner einen Rauchmelder aus der Wohnung seiner Nachbarin in der Straße Johannesberg. Da der 52-Jährige einen Wohnungsschlüssel besaß, schaute er nach und bemerkte, dass die Wohnung verraucht war. Er brachte die 95-Jährige aus der Wohnung nach draußen und wählte den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten fest, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Zur Abklärung brachte der Rettungsdienst die Frau in ein Krankenhaus. Der Helfer wurde ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Es kam zu keinem Schaden, ein Feuer brach nicht aus.

Gießen: Krankenhauspersonal und Polizisten attackiert

Gegen 10.10 Uhr gestern Morgen riefen Bedienstete des Katholischen Krankenhauses die Polizei zur Unterstützung, da ein Patient in der Notaufnahme um sich schlug. Bei Eintreffen hatte sich der Mann bereits entfernt. Es stellte sich heraus, dass er nach einem Pfleger getreten und einer Krankenschwester an die Brust gefasst hatte. Bei einer weiteren hatte er dies ebenso versucht. Es wurde niemand verletzt. Der Mann konnte letztlich im Nahbereich angetroffen werden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung nahmen die Beamten mit zur Dienststelle. Dort angekommen trat er nach einem Polizeibeamten der Polizeistation Gießen Nord. Der Polizist blieb unverletzt. Letztlich musste er seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den 40-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen ein.

