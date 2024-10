Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin erschreckt sich vor Hund

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag war eine 67-jährige Weimarerin in der Jean- Sibelius-Straße mit einem nicht angeleinten Hund unterwegs. Nach der Verrichtung seines Geschäftes entdeckte der Hund eine 15-jährige Radfahrerin, die aus Richtung Erfurter Straße gefahren kam und rannte ihr entgegen. Die 15-jährige Radfahrerin erschrak sich und wich dem Hund aus. Sie kam ins Straucheln und stieß gegen einen abgeparkten Toyota. Das Mädchen wurde leicht verletzt zur Versorgung ins Klinikum gebracht. Sachschäden entstanden am Fahrrad in Höhe von 50 Euro und an dem Pkw in Höhe von 500 Euro.

