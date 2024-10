Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Jena (ots)

Die Polizei sucht Zeugen in einem Fall wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich im Zeitraum vom 04.10.2024, 13:30 bis zum Folgetag 00:30 Uhr in Jena zugetragen hat. Bislang Unbekannte begaben sich zu einem Pkw und einem Anhänger, die in der Krautgasse in der Nähe einer Diskothek einzeln abgestellt waren. Bei jeweils einem Rad beider Gefährte lockerten der oder die Täter die Radbolzen und flüchteten anschließend. Bei der Fahrt auf einer Autobahn löste sich das Rad vom Anhänger und verkeilte mit diesem. Glücklicherweise ist dadurch nichts Schlimmeres passiert. Der Nutzer des Pkw suchte aufgrund eines störenden Fahrverhaltens eine Werkstatt auf und bekam dort Aufschluss über die Manipulation am Rad.

Wer kann Hinweise zum genannten Vorfall geben? Wurden im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Krautgasse gesehen, die mit dem Fall im Zusammenhang stehen können? Ihre Informationen richten sie bitte an den Inspektionsdienst Jena unter der Rufnummer 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de. Damit der Hinweis gleich zugeordnet werden kann, wird gebeten die Vorgangsnummer 0261208/2024 mit anzugeben.

