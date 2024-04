Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten & Gasgeruch im Wohngebäude - Zwei nahezu zeitgleiche Einsätze für die Hattinger Feuerwehr

Hattingen (ots)

Verkehrunfall mit drei eingeklemmten Personen lautete die Einsatzmeldung am heutigen Montag (29.04) um 11:06 Uhr für die Kräfte der Feuer- und Rettungswache und den Löschzügen Mitte und Nord.

Im Kreuzungsbereich Henrichs-Allee / Zum Kraftwerk kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Hierbei kam der Transporter auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die beiden Fahrer der Unfallfahrzeuge wurden hierbei zum Glück nicht eingeklemmt. Durch den direkt an der Unfallstelle ansässigen privaten Rettungsdienst wurden beide Fahrzeugführer umgehend erstversorgt.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr sicherten, zusammen mit der Polizei, die Unfallstelle ab. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und der Brandschutz sichergestellt. Das Abklemmen der Fahrzeugbatterie des Transporters gestaltete sich etwas aufwändiger. Um die Motorhaube zu entriegeln ist eine Einsatzkraft über eine tragbare Leiter in das Fahrzeuginnere gelangt. Durch den Unfall wurde die Entriegelung jedoch beschädigt, so dass die Motorhaube von Außen mit schwerem Gerät geöffnet werden musste.

Die beiden Fahrer wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Noch während des laufenden Einsatzes ging eine Meldung über Gasgeruch in einer Wohnung in der Händelstraße ein. Zu diesem Einsatz wurden die Löschzüge Mitte und Oberbredenscheid alarmiert. Vor Ort gingen Kräfte unter schwerem Atemschutz mit einem Messgerät in die betroffene Wohnung vor. Es konnte jedoch keine erhöhte Schadstoffkonzentration in den Räumlichkeiten gemessen werden. Nach einer Querlüftung wurde die Wohnung an die Mieter übergeben.

