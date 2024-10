LPI-J: Vermisstenmeldung nach vermisstem Mädchen in Jena - Rücknahme der Vermisstenmeldung

Jena (ots) - Die Polizei sucht Zeugen in einem Fall wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich im Zeitraum vom 04.10.2024, 13:30 bis zum Folgetag 00:30 Uhr in Jena zugetragen hat. Bislang Unbekannte begaben sich zu einem Pkw und einem Anhänger, die in der Krautgasse in der Nähe einer Diskothek einzeln abgestellt waren. Bei jeweils einem Rad beider ...

