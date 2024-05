Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugführer in der Nachweispflicht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein besorgter Anwohner meldete am Sonntagvormittag einen auffälligen Fahrzeugführer. Dieser wirkte aufgrund seiner Fahrweise beeinträchtigt. Die Beamten stellten den Pkw samt Lenker in der Industriestraße fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Eine Beeinträchtigung konnte ausgeschlossen werden. Jedoch besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug vom Typ Volvo nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 63-jährige Mann dementierte das und ist nun in der Nachweispflicht.

