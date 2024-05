LPI-J: Unfallflucht in Kleineutersdorf

Jena (ots) - Der Konsum von Cannabis wurde für einen 41-jährigen in Jena zum Verhängnis. Als er am Sonntag gegen 19:00 Uhr mit seinem Pkw die Camburger Straße befuhr, geriet er in die Kontrolle der Polizei. Ein Drogenvortest führte zu einem positiven Ergebnis, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Fahrzeug musste der Mann erst einmal stehen lassen, bis der Rauschzustand abgebaut ist. Gegen ihn ist ein ...

