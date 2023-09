PP Ravensburg: Korrektur zu unserer gestrigen Meldung "Fahrzeug übersehen - ein Verletzter"

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Handtasche gestohlen - Polizei nimmt Dieb fest Nach einem Diebstahl am Donnerstagvormittag muss ein 51-Jähriger mit einer Strafanzeige rechnen. Der Mann hatte in einem unbeobachteten Moment eine Handtasche aus einem in der Karlstraße stehenden fremden Kinderwagen an sich genommen und die Flucht ergriffen. Die Ortung des darin befindlichen Mobiltelefons führte die Ermittler ...

