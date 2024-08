POL-PPWP: Auto vermisst - Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Donnersbergstraße an einem VW Golf eine Scheibe eingeschlagen. Die Fahrzeughalterin gab gegenüber der Polizei an, dass sie den Pkw am Freitag (23. August) gegen 17 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 27 abstellte und am Sonntag (25. August) gegen 12.30 Uhr von einer Nachbarin auf die zerstörte Seitenscheibe aufmerksam gemacht wurde. Ersten Überprüfungen ...

