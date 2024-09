Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte zerstören Inventar und Fensterscheiben - Hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Feuerbach/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (27.09.2024) und Montag (30.09.2024) in Gebäude an der Schwabbacher Straße, an der Siemensstraße, an der Auricher Straße und an der Engelbergstraße eingebrochen und haben Spuren der Verwüstung hinterlassen. An der Siemensstraße gelangten die Täter zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Sonntag (29.09.2024), 17.30 Uhr offenbar über ein Fenster in ein Schulgebäude. Dort schlugen die Täter mit einem Feuerlöscher mehrere Smart-Boards ein, zerstörten ein Klavier und verwüsteten die Toiletten. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. An der Schwabbacher Straße zerstörten die Unbekannten zwischen Samstagnachmittag (28.09.2024), 16.00 Uhr und Sonntagvormittag, 11.00 Uhr mehrere Fensterscheiben und verwüsteten sämtliche Innenräume und Inventar des Schulgebäudes. Die Täter nutzten einen Feuerlöscher, um Wände und Mobiliar zu besprühen und verursachten einen Sachschaden von rund 20.000 Euro. An der Auricher Straße schlugen die Täter in der Nacht zum Sonntag, zwischen 22.00 Uhr und 08.00 Uhr, zwei Fenster des Bürgerhauses ein. Ob sie im Gebäude waren ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Engelbergstraße entleerten Unbekannte zwischen 07.20 Uhr und 07.50 Uhr am Montagmorgen mehrere Feuerlöscher im Schulgebäude. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Ein möglicher Zusammenhang der Geschehnisse kann nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen der Fälle Siemensstraße und Engelbergstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden. Zeugen der Vorfälle in der Schwabbacher Straße und der Auricher Straße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

