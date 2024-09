Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 25.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag (29.09.2024) in Stuttgart-Birkach ereignet hat. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 00:25 Uhr mit dem SSB-Linienbus die Mittlere Filderstraße, wollte nach rechts in die Aulendorfer Straße abbiegen und musste hierfür weit ausholen. Ein 29-Jähriger näherte sich mit seinem VW Polo von hinten und wollte rechts an dem Bus der Linie 70 vorbeifahren. Es kam zum Zusammenstoß und der Polo wurde zwischen dem Bus und einer Laterne eingeklemmt. Eine 29-jährige und ein 34-jähriger Mitfahrer des VW Polo erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

