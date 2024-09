Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, bei dem am Freitag (27.09.2024) in der Heilbronner Straße am Pragsattel ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden ist. Ein 53-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Tiguan befuhr kurz nach 18.00 Uhr den Pragsattel von Feuerbach kommend in Richtung Bad Cannstatt, als ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Klein-Lkw mit Kofferaufbau der Autoverleihfirma SIXT von der rechten über die mittlere auf die linke Fahrspur wechselte. Dadurch musste der 53-Jährige abbremsen und ein dahinterfahrender 41-Jähriger fuhr mit seinem silbernen Mercedes-Benz auf. Der unbekannte Fahrer des Klein-Lkw fuhr in Richtung Pragstraße davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

