Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Versuchtes Tötungsdelikt - 22-Jähriger in Zelle schwer verletzt

Stuttgart-Stammheim (ots)

Polizeibeamte sind am Donnerstag (26.09.2024) zu einem Vorfall in die Justizvollzugsanstalt Stammheim gerufen worden, bei der ein 29 Jahre alter Mann in einer Gemeinschaftszelle einen 22-Jährigen schwer verletzt haben soll. Den Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige den 22-Jährigen gegen 11.30 Uhr angegriffen und ihn mit kochendem Wasser übergossen, mit verschiedenen Gegenständen geschlagen und ihn getreten haben. Alarmierte Justizbeamte kamen hinzu und hielten den Tatverdächtigen fest. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tatablauf dauern an.

