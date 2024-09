Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.09.2024) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 36-Jährigen und eine 29-Jährige in der Christophstraße ausgeraubt zu haben. Der 41-Jährige soll die im Eingang eines Gebäudes stehenden Taschen des 36-Jährigen und der 29-Jährigen gegen 14.30 Uhr durchwühlt und an sich genommen haben. Dabei wurde der Tatverdächtige von den beiden beobachtet und angesprochen. Daraufhin soll der 41-Jährige die Frau zu Boden gestoßen haben und mit einer Tasche geflüchtet sein. Alarmierte Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung den 41-Jährigen fest. Der 41-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Freitags (27.09.2024) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell