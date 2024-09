Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jähriger bedroht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.09.204) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der unter anderem im Verdacht steht, in der Bahnhofstraße einen 18-Jährigen bedroht zu haben. Der Tatverdächtige sprach den 18-Jährigen gegen 16.15 Uhr an, bedrohte ihn mit einer Rasierklinge und fragte ihn nach Rauschgift. Der 18-Jährige flüchtete daraufhin und verständigte die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in der Daimlerstraße vorläufig fest. Kurz zuvor soll der 28-Jährige einen E-Scooter Fahrer ins Gesicht geschlagen haben, wobei dieser auf die Straße fiel und der E-Scooter gegen ein vorausfahrendes Fahrzeug prallte. Der Tatverdächtige, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wehrte sich gegen die vorläufige Festnahme und bespuckt und beleidigte die Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten sie ihn in eine psychiatrische Klinik.

