Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: An Zebrastreifen überholt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Ostkai hat sich am Donnerstagmorgen (26.09.2024) ein 47 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Ein 59-jähriger Autofahrer war mit seinem Audi gegen 06.00 Uhr in der Straße Am Ostkai aus Richtung Otto-Konz-Brücken unterwegs. Vor einem Zebrastreifen fuhr er an zwei wartenden Fahrzeugen links vorbei und stieß auf dem Fußgängerüberweg mit dem 47-Jährigen zusammen, der von rechts die Straße querte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, insbesondere Personen, die beobachtet haben, ob der Fußgänger auf einem E-Scooter gefahren ist oder ihn geschoben hat, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

