POL-HB: Nr.: 0233 --Anzeigen nach illegalem Straßenrennen--

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Landwehrstraße Zeit: 28.04.2024, 23:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in Walle in der Nacht zu Montag zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Sie waren zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und hatten mehrere Verkehrsregeln missachtet, so dass der Verdacht vorliegt, dass sie sich ein Rennen geliefert haben.

Gegen 23:50 Uhr war eine Zivilstreife auf dem Autobahnzubringer Überseestadt unterwegs, als der Besatzung ein Golf und ein BMW mit riskanten Fahrmanövern auffiel. An einer Ampel hielten beide zunächst nebeneinander, ließen ihre Motoren aufheulen und beschleunigten dann gleichzeitig sehr stark. Anschließend fuhren sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, zeitweise auf der Gegenfahrbahn unter Missachtung diverser Verkehrsregeln durch die Hansestraße und weiter in die Landwehrstraße. Hier wurden sie schließlich von den Einsatzkräften gestellt. Beide Führerscheine und der Golf wurden beschlagnahmt. Der BMW war ein Mietfahrzeug und wurde sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen und den 20-Jährigen fertigten die Polizisten diverse Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

