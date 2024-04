Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0230 --Zeugenaufruf nach Straßenrauben--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland/Neustadt, OT Kattenturm/Gartenstadt Süd, Kattenturmer Heerstraße, Hinrich-Fehrs-Straße, Zeit: 26.04.2024, 16:35 Uhr, 20 Uhr

Am Freitag kam es in Obervieland und in der Neustadt zu Raubtaten. Eine 75 Jahre alte Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 92 Jahre alter Mann war gegen 20 Uhr mit der Buslinie 26 in Richtung Überseestadt unterwegs, stieg an der Haltestelle Gottfried-Menken-Straße in der Neustadt aus und lief in Richtung Hinrich-Fehrs-Straße. Plötzlich bemerkte er, wie sich ein Mann von hinten näherte und ihn ansprach. Kurz darauf umklammerte er den Senioren und stellte sein Bein vor die Beine des 92-Jährigen. Danach lief der Unbekannte davon. Der Senior bemerkte anschließend, das seine Brieftasche fehlt. Der Täter wird als 1,90 Meter groß und kräftig beschrieben. Er soll um die 25 Jahre alt sein und trug einen schwarzen Parka mit einer Knopfleiste am Kragen und eine schwarze Kappe.

Gegen 16:35 Uhr kehrte eine 75-Jährige in der Kattenturmer Heerstraße vom Einkaufen zurück als ihr auf dem Parkplatz des Supermarktes plötzlich von hinten ein Unbekannter die Handtasche entriss. Dabei stürzte die Seniorin zu Boden und wurde verletzt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Vor Ort wurde die Frau von Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Mehrere Zeugen haben den Täter wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 16 und 17 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Er trug einen dunklen Pullover mit einer schwarzen Jacke darüber, eine dunkelgraue Jogginghose und schwarze Turnschuhe.

Die Polizei sucht in beiden Fällen weitere Zeugen. Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

