Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0231--Trickdiebe bestehlen 98-Jährige--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Ritterhuder Straße Zeit: 27.04.24, 12.30 Uhr

Samstagmittag gelangten zwei Trickdiebe in die Wohnung einer 98 Jahre alten Bremerin und entwendeten ihre Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Ein unbekannter Mann und seine Begleiterin verwickelten die Seniorin zunächst in einem Einkaufscenter in der Lindenhofstraße in ein Gespräch. Anschließend begleiteten die beiden Fremden die Frau mit ihren Einkäufen nach Hause in die Ritterhuder Straße. Als sie gegen 12.30 Uhr ihre Tür aufschloss, drängte sich das Paar ungebeten in die Wohnung hinein. Während sich die Frau einfach in der Küche mit einem Glas Wasser bediente, schlich sich ihr Begleiter unbemerkt ins Wohnzimmer. Nach mehrfacher Aufforderung, zu gehen, verließ das kriminelle Duo schließlich die Wohnung. Nach dem Verschwinden bemerkte sie den Diebstahl des Portmonees und vertraute sich ihrem Nachbarn an, der die Polizei alarmierte.

Die unbekannte Frau soll etwa 35 Jahre alt und klein gewesen sein, mit braunen Augen und schulterlangen, glatten, dunklen Haaren. Sie trug einen dunklen, geöffneten Mantel. lhr Komplize soll älter, so um die 55 Jahre alt und größer sein. Er wurde mit grauen Haaren und einem ungepflegten Dreitagebart beschrieben. Er war grau gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie Verwandte oder einen Bekannten, wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu. Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon (0421) 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell