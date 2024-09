Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles am Freitagabend (20.09.2024) in der Straße Otto-Konz-Brücken. Ein 29 Jahre alter BYD Fahrer war gegen 18.20 Uhr auf den Otto-Konz-Brücken in Richtung Wangen unterwegs. Auf Höhe der Straße Am Westkai missachtete der 29-Jährige mutmaßlich das Rotlicht und stieß mit einem 23 Jahre alten VW Fahrer zusammen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell