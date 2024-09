Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei Festnahmen nach Raubdelikt auf Jugendliche

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (20.09.2024) zwei 14 und 18 Jahre alte Jugendliche festgenommen, die drei Jungen im Alter von 14, 14 und 15 Jahren ausgeraubt haben sollen. Die beiden Tatverdächtigen sollen die drei Jungen gegen 15.30 Uhr am Emil-Schuler-Platz aufgefordert haben, Bargeld herauszugeben. Daraufhin übergab einer der beiden 14-Jährigen vier Euro Bargeld. Der 18-Jährige soll zur Verdeutlichung der Forderung nach Geld seinen Gürtel in bedrohlicher Weise gespannt haben, während sein 14- jähriger Komplize den 15-Jährigen gegen einen Baum gestoßen, ihn mit einem Klappmesser bedroht und an seiner Umhängetasche gezerrt haben soll, bis auch dieser mehrere Euro Bargeld übergab. Nach einer Rangelei gelang es dem 15-Jährigen, sich zu befreien, wegzulaufen und die Polizei zu alarmieren. Während der Aufnahme des Sachverhalts erkannten die Jungen die Tatverdächtigen wieder. Bei Erblicken der Polizei sollen diese versucht haben, zu flüchten. Den 14-Jährigen stellten die Beamten in der Ludwigsburger Straße, seinen Komplizen trafen sie kurze Zeit später im Bereich Festwiese an. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Die beiden 14 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen wurden am Samstag (21.09.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der den 18 Jahre alten Tatverdächtigen mit syrischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Den 14-Jährigen setzten sie im Anschluss an die Vorführung auf freien Fuß.

