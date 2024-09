LPI-J: Einbruch in Lagerraum

Jena (ots) - Montagmorgen musste ein Zeuge feststellen, dass Unbekannte über das vergangene Wochenende widerrechtlich in einen Kindergarten in der Magnus-Poser-Straße waren. Der oder die Täter gelangten über eine Nebentür gewaltsam in das Objekt und durchwühlten mehrere Schränke in einem Büro, welche zuvor gewaltsam geöffnet wurden. Ob die Langfinger Beute machten, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro ...

