Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keine Wertsachen im Auto lassen!

Kaiserslautern (ots)

Dass sie ihre Wertsachen im Auto zurück ließ, ist eine Frau am Wochenende teuer zu stehen gekommen. Wie die 34-Jährige am Samstag bei der Polizei anzeigte, hatte sie am Vorabend gegen 22 Uhr ihren Pkw in der Straße "Lothringer Dell" in Höhe des Hauses Nummer 25 abgestellt. Gegen 23.30 Uhr fiel der Frau ein, dass sie Handy und Geldbeutel im Wagen vergessen hatte - da war es aber schon passiert: Unbekannte Täter waren bereits in das Fahrzeug eingedrungen und hatten sich sowohl das Portemonnaie als auch das Smartphone unter den Nagel gerissen.

Eine erste Spur verlief - trotz eines vorhandenen Bluetooth-Trackers (Ortungsgerät) - im Sande. Telefon und Geld blieben verschwunden. Der 34-Jährigen wurde empfohlen, ihre Kreditkarten umgehend sperren zu lassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls laufen. Zeugen, die am Freitagabend zwischen 22 und 23.30 Uhr im Lothringer Dell etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt aufzunehmen. |cri

