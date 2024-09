POL-PPWP: Reichlich Alkohol im Spiel

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht einen Schmierfink, der am Sonntagabend in der Vogelwoogstraße am Werk war. Der Unbekannte besprühte kurz vor halb acht die Außenwand eines Supermarktes mit einem Wort in schwarzer Farbe. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte er dabei zwei "Zuschauer", die mit ihm vor Ort waren, aber nicht eingriffen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen, denen das Trio auf dem Parkplatz oder im Umfeld der Vogelwoogstraße ...

mehr