POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Ostkai hat sich am Donnerstagmorgen (26.09.2024) ein 47 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Ein 59-jähriger Autofahrer war mit seinem Audi gegen 06.00 Uhr in der Straße Am Ostkai aus Richtung Otto-Konz-Brücken unterwegs. Vor einem Zebrastreifen fuhr er an zwei wartenden Fahrzeugen links vorbei und stieß auf dem Fußgängerüberweg ...

