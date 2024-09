POL-S: Auto fährt gegen Zigarettenautomaten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.09.204) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der unter anderem im Verdacht steht, in der Bahnhofstraße einen 18-Jährigen bedroht zu haben. Der Tatverdächtige sprach den 18-Jährigen gegen 16.15 Uhr an, bedrohte ihn mit einer Rasierklinge und fragte ihn nach Rauschgift. Der 18-Jährige flüchtete daraufhin und verständigte die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf ...

