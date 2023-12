Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend um 18:16 Uhr überquerte eine 80-jährige Fußgängerin die Weinheimer Straße auf dem dortigen Zebrastreifen. Dabei wurde sie von einem 35-Jährigen erfasst, der mit seinem Dacia die Weinheimer Straße von der B 38 kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin mehrere Meter zurückgeschleudert und kam auf dem Gehweg mit lebensgefährlichen Verletzungen zum Liegen. Sie wurde durch Rettungskräfte umgehend noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und im Anschluss zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Es wurde für die polizeilichen Ermittlungen sichergestellt.

Diese erfolgen durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell