POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen israelische Flagge - Polizei ermittelt

Heidelberg (ots) - Am Montag fuhr eine 58-jährige Mercedesfahrerin auf der Mittermaierstraße vom Hauptbahnhof in Richtung der Haltestelle Betriebshof. An der Kreuzung zur Bergheimer Straße wollte sie gegen 19 Uhr nach links in diese abbiegen. Zeitgleich missachtete nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 31-jähriger Skoda-Fahrer, der sich auf der Bergheimer Straße aus Richtung des Bismarckplatzes annäherte, an der ...

mehr