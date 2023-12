Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Traktor überschlägt sich und landet im Bach

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kam um kurz nach 12 Uhr ein Traktor von einem Feldweg ab, der oberhalb der Mülldeponie nahe des Fohlenweidewegs entlangführt. Der 52-jährige Fahrer verlor nach derzeitigem Kenntnisstand auf Grund des matschigen Untergrunds die Kontrolle über das Fahrzeug, welches in der Folge in einen Graben stürzte, seitlich kippte und in einem Bach landete. Durch die Seitenlage des Traktors liefen Betriebsstoffe in das Gewässer aus. Die Feuerwehr dämmte die Wasserverschmutzung ein, säuberte das betroffene Areal und barg den Traktor aus dem Bachlauf. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Der 52-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Sinsheim übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell