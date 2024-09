Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich Freitagnacht (27.09.2024) in der Heilbronner Straße an der Einmündung zur Türlenstraße ereignet hat. Ein 19-jähriger Lenker eines grauen Mercedes-Benz befuhr kurz nach 22.00 Uhr die Heilbronner Straße vom Pragsattel herkommend in Richtung Innenstadt und wollte nach rechts in die Türlenstraße abbiegen. Dabei verlor er mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr zunächst gegen eine dortige Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Lichtmast. Sowohl der 19-Jährige als auch seine drei Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell